Жителю Новосибирска дали шесть лет колонии по делу о госизмене

19-летнего жителя Новосибирска Данила Бердюгина приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение границы России, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Курский областной суд 26 июля 2023 года начал рассматривать дело в закрытом режиме и вынес приговор через восемь дней, 3 августа, сообщает Сибирь.Реалии.

Что именно следствие ФСБ вменило Бердюгину, не уточняется. Пресс-служба судов упоминает, что житель Новосибирска "совершил переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам". Курская область граничит с Украиной.

Телеканал "Дождь" обнаружил в сети ВКонтакте аккаунт жителя Новосибирска на имя Данила Бердюгина, на этой странице в том числе размещены антивоенные материалы.