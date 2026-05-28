Жителю Прокопьевска дали 12 лет заключения по делу о связях с РДК

Жителя Прокопьевска, в Кемеровской области, приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о ведении талеграм-канала "Русского добровольческого корпуса". Об этом сообщает в четверг "Медиазона" со ссылкой на информацию проекта "Кузбасс без экстремизма", который связан с местными силовыми структурами.

Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд. Решение было принято 25 мая. Речь идёт о 24-летнем Александре Дубровском, которого признали виновным в том числе в содействии террористической деятельности и оскорблении памяти защитников Отечества, пишет "Медиазона".

По версии следствия, прокопчанин "активно участвовал" в деятельности РДК. Среди прочего он, как отмечается, администрировал телеграм-канал организации и распространял в соцсетях посты с одобрением диверсий и рейдов.

Александра Дубровского впервые задержали в марте прошлого года. Перед отправкой в СИЗО у него было два административных ареста подряд по протоколам о демонстрации запрещенной символики. Впоследствии возбудили уголовное дело, материалы которого поступили в суд в первых числах апреля.