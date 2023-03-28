"Живой труп". Рунет о свежем интервью Николая Патрушева

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев дал интервью "Российской газете". Желающим следить за состоянием умов в окружении Путина стоит прочесть целиком (хотя это и специфическое чтение).

В блогосфере наибольший отклик вызвали два пассажа: о том, что Россия дважды спасала США от распада, и о том, что Россия может уничтожить всех врагов неведомым оружием.

Наталия Геворкян:

Интервью Патрушева вполне уже тут растиражировано, так что цитаты давать не буду. Интересующие могут сами прочесть в РГ. Скажу лишь, что вопросы неведомого мне Ивана Егорова доставляют прямо с первых строчек)) Перечень его работ на сайте многое объясняет, можете поинтересоваться. Но я хотела о другом. Теперь каждое высказывание Патрушева и ко можно комментировать цитатами из Пригожина и Ахмедова))

Игорь Грецкий:

Мысли Патрушева совсем перестали претендовать на извилистость. Можно составлять "Сборник патрушевизмов":

- "Российская Федерация во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении."

- "Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом."

- "Наша страна раздражает правителей США и Европы своей научной мыслью."

- "Коллапс Евросоюза не за горами."

- "[В]едущая роль на континенте исторически была отведена России."

- "[США] так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам."

- "[Э]литы США никогда не ассоциировали себя с американским народом."

- "[П]омогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно."

Андрей Рыхальский:

Что доподлинно установлено, да с одним из доказательств кисти самого Айвазовского в Третьяковке, так это что США четырежды спасали эти широты от буквально голодной смерти.

Вот, читаешь всяких патрушевых и сомневаешься, стоило ли американцам это делать в 91-м. Может, надо было морпехов слать, а не окорочка?

Константин Калачёв:

Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн.

Наверное завидует.

Олег Лужнов:

В новейшей истории НИКТО не создал такой угрозы существованию России, как создали вы.

Вон, спросите у Иосифа Пригожина, он всё вам объяснит на очень понятном языке.

Василий Аленин:

Ощущение, что там у них, наверху, соревнование по запугиванию. То Медведев грозит колоннами танков, то Путин – размещением ядерного оружия в Беларуси у Лукашенко. Теперь вот и Патрушев с чудо-оружием подключился.

Но все это грозное надувание щек, скорее, напоминает диалог юных драчунов из «Приключений Тома Сойера».

Вернее, напоминало бы, если б наши воинственные руководители читали хоть какие-то книжки, кроме «Колобка».

Анатолий Несмиян:

Как показывает исторический опыт, переход к упоминанию владения чудо-оружием - характерный признак близкого конца любого режима. Результат борьбы определяется не случайным единичным фактором, а системностью подхода. Если его нет, исход борьбы фактически предопределен.

Константин Сонин:

Когда я читаю интервью Патрушева, правильное чувство – это тот человек, на основе информации от которого начата разрушительная для России война, под руководством которого честных людей сажают в тюрьму или выгоняют из страны. Но мне стыдно – да что же это за дебил, а? Как можно работать в сфере безопасности и вообще ничего не знать. Не знать, ни как устроена твоя страна, ни как устроены чужие. Как можно жить в каком-то выдуманном мире. Да последний «военкорр», бредящий о «мобилизационной экономике», лучше информирован, чем руководство, якобы, безопасности. Распечатки интернета читает, и то по слогам. Я бы не доверил ему яйцо сварить, а он возглавляет госбезопасность.

Аббас Галлямов:

Читаю интервью Патрушева, его рассуждения о патриотизме и прочих высоких материях, а перед глазами стоит совсем другая история.

Вспоминается прошлогодний рассказ Грозева о том, что за последние восемь лет сотрудники ФСБ потратили несколько миллиардов долларов на создание сети пророссийских политиков и лидеров общественного мнения в Украине. Российские власти рассчитывали, что в нужный момент те мобилизуют своих сторонников и выйдут на улицы, изображая радость по-поводу начавшейся «денацификации». Судя по печальному результату, эти деньги до получателей так и не дошли.

Вот я и думаю: насколько более живым и интересным получилось бы интервью Патрушева, если бы он рассказал о том, почему вся многолетняя чекистская работа в Украине провалилась, а не о том, что он думает о грядущем упадке Запада.

Об этом, если нам надо будет, мы у Шпенглера почитаем

По большому счёту, интервью не произвело надлежащего впечатления даже в провоенной среде.

Виктор Алкснис:

Вот и секретарь Совета безопасности РФ Н.Патрушев прозрел.

И таких "прозревших" становится с каждым днем все больше. Включая президента Путина.

"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта… Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели – ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСЧЛЕНЕНИЯ".

Но почему же эти "прозревшие" продолжают проводить тот же курс, который ведет к поражению России с последующим ее расчленением?