Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию и проверяют у них телефоны 

Живущих в Москве граждан Украины вызывают в полицию на опросы и осматривают их мобильные телефоны.

О двух таких случаях стало известно правозащитному проекту "ОВД-Инфо". В первом случае речь идёт о студенте МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу. По его словам, у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть людей увезли в ОВД. Там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили телефоны - в частности, на предмет посещения оппозиционных пабликов и присутствия в фотогалерее националистической символики. Самого студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.

Еще одна гражданка Украины, работающая в Москве в сфере обслуживания, рассказала, что её и её знакомую вызвали в полицию на опрос, во время которого также осмотрели их телефоны. Девушка рассказала, что в этот момент в ОВД были ещё несколько граждан Украины.

Радио Свобода также известно о трёх подобных случаях, произошедших с украинцами, живущими в Москве.