Жизнь как иллюзия праздника. Выставка "Россия" на московской ВДНХ

В День народного единства на ВДНХ открылась Международная выставка-форум “Россия”. Она будет действовать много месяцев, вплоть до апреля, когда уже начнется предвыборная президентская кампания. Главная задача выставки – вопреки драматическим событиям и, прежде всего, затяжной войне в Украине, внушить населению, что все регионы процветают, у страны нет серьезных проблем, а в будущем жизнь станет еще лучше.

Каждый субъект Российской Федерации и большинство министерств постарались представить свои достижения. Все мероприятия рассчитаны на многолюдную аудиторию. По словам организаторов, ожидается, что за полгода выставку посетят 20 миллионов туристов. К их услугам – выставки, экскурсии, концерты и образовательные программы. О ковидных ограничениях тут никто не вспоминает. Между тем всего несколько дней назад как раз под этим предлогом власти запретили традиционную акцию “Возвращение имен” у Соловецкого камня. К памятнику жертвам политических репрессий полицейские пропускали группы по три человека, и лишь затем, чтобы можно было молча положить цветы. В былые годы в акции участвовали тысячи людей, которые по очереди у микрофона называли имена погибших репрессированных.

Уже с утра люди стали идти на ВДНХ нескончаемыми потоками. Плотная толпа образовалась уже на эскалаторах на выходе из метро. На самой территории даже для того, чтобы подойти к фонтану “Дружба народов”, следовало выстоять очередь, хотя ничего нового у фонтана устроено не было. Еще большим терпением нужно было запастись, чтобы попасть внутрь павильонов. “Время ожидания – около часа”, – предупреждали в мегафоны полицейские тех, кто желал увидеть основную экспозицию. Правда, стайки организованных экскурсантов-школьников гиды проводили вне очереди. Возможно, в другие дни наплыв посетителей уменьшится. Не исключено, свою роль сыграло то, что 4 ноября – нерабочий по случаю самого странного праздника день. Но также несомненно, что дополнительную привлекательность проекту придает то, что все мероприятия бесплатные. При нынешнем росте цен в магазинах немало семей порадуются такой заботе государства о досуге граждан. Как бы то ни было, продажи билетов нет и, следовательно, никакого дохода гигантская выставка-форум “Россия” не принесет. Не для того делалась. Поскольку ожидается, что Владимир Путин вот-вот объявит о своем участии в президентских выборах, на пропаганду в стране денег не жалеют.

Для выставки подготовлены полторы тысячи волонтеров. Они помогают правильно пройти квест среди металлических заграждений (“Здесь вход, а здесь выход”) и подсказывают, где на территории ВДНХ находится тот или иной объект. Озябшая девушка в фирменной экипировке говорит, что она школьница, что в волонтеры принимали всех желающих, а заняться этим делом посоветовала учительница. Среди ее коллег встречаются юноши и девушки постарше, но ненамного.

Вообще проект в первую очередь ориентирован на молодых. Павильон №1 и вовсе отведен под пропаганду нового детского “Движения Первых”. У этой экспозиции – духоподъемное название: “Первые в России – стране возможностей”. В восьми залах предлагается “реализовать свою мечту”, вдохновившись “достижениями России через отражение прошлого, настоящего и будущего”. В общем, новый учебник истории в интерактивном варианте.

В сталинскую эпоху на службу идеологии были мобилизованы народные промыслы. Декоративное искусство стало выполнять не свойственную ему функцию. Впоследствии все эти кружевные панно с серпами и молотами, фарфоровые вазы с профилями вождей и тому подобные изделия были осмыслены как нечто стилистически ущербное. А в ту пору народные умельцы стремились поразить воображение небывалыми размерами: одни создавали гигантские вещи, другие, наоборот, вырезали миниатюры на рисовых зернышках. Еще недавно казалось, что такая помпезная эстетика высмеяна, а ее образцы невыносимо архаичны. Но нет, теперь все это вновь взято на вооружение. Центральный вход ВДНХ украшен мультимедийной инсталляцией “Вышитая карта России”. Это что-то вроде лоскутного одеяла, собранного из разных панно. Каждому региону соответствует свой орнамент. Прообразом инсталляции стало вышитое вручную полотно размером 3,3 Х 6,7 метров. Артефакт был создан в прошлом году по инициативе мастеров из Чувашии, а к работе привлекли вышивальщиц из разных административных округов, включая чужие. А именно – находящиеся под оккупацией украинские земли (в России их называют “новыми территориями”). Поскольку Крым на карте почему-то изображен в отрыве от материка, из полуострова он превратился в Остров Крым. Зато с Россией его соединяет старательно вышитый голубенький мост.

Оригинал “Вышитой карты” тоже можно увидеть на ВДНХ, в главном павильоне под номером 75. До того, как арт-объект привезли в Москву, он хранился в Чувашском национальном музее, но художественные достоинства изделия сомнительны. Если называть вещи своими именами, это неприкрытый китч. Помимо обычных ниток, в работе использовались кожа, мех, янтарь, ракушки, бисер и оленьи жилы. Симптоматично, что подобный экспонат из Чувашии уже выставлялся на ВДНХ, и было это в 1939 году.

В том же 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (это прежнее название ВДНХ) появился особенный объект – идеальная деревня, куда приезжали настоящие доярки, трактористы и прочие сельские труженики. Далекой от реальности идиллической картинкой вдохновился Иван Пырьев, который снял здесь фильм “Свинарка и пастух”. Нынешняя выставка “Россия” наследует традицию. Разница чисто внешняя: щедро используются современные выставочные технологии. Без них никак. Хотя павильон огромный, но регионов много, и потому места для каждого в обрез. Выручают большие видеопроекции и сенсорные экраны камерных размеров. Очень шумно, одна трансляция накладывается на другую. На этом фоне даже мило выглядит корова из папье-маше в натуральную величину. У нее резиновое вымя. Если присесть на табуретку, корову можно “подоить”. Не беда, что в подставленное ведро польется не молоко, а вода. Малолетним посетителям нравится.

За славное наследие предков отвечает этнографическая составляющая. В оформлении стендов повсеместно использованы традиционные орнаменты, и повсюду встречаются люди в национальных костюмах, аутентичных или стилизованных. Что же до смыслов, которые транслируют населению, то тут все по-прежнему, как во времена веселого фильма про свинарку и пастуха. Страна широка, и жизнь ее населения ничто не омрачает. “Так было, так есть и так будет всегда”.

На крымском стенде юркий молодой человек с повадками массовика-затейника рекламирует отдых на территории, куда теперь нередко стали прилетать дроны. Но ни об этой опасности, ни о повреждениях Крымского моста он не заикается. “Как ваше настроение? А вы были на территории Республики Крым? А в каком году?” – обращается к публике и зазывает:

– В Крыму много прикольных мест. О каждом из них я готов говорить часами. Вот наш парк львов – с ними можно фотографироваться. А наши вина! А музеи! Если есть на свете рай, то это город Бахчисарай. Все крымчане любят абсолютно любой город нашей республики. Если вы сейчас к нам приедете, привычные места просто не узнаете. Еще больше крутых мест появилось, которые можно посетить и что-нибудь прикольное узнать.

Ни о каких проблемах не рассказывают на стенде так называемой “ДНР”. По версии экспозиционеров, это просто шахтерский регион, и ничего больше. На память желающим даже кусочки каменного угля раздают. Соседи из “ЛНР” также рекламируют промышленность, а среди земляков в первую очередь упоминают “Казака Луганского” – лексикографа и писателя Владимира Даля.

Вообще на выставке нет ничего милитаристского, незачем людей тревожить и омрачать атмосферу праздника. За одним исключением: это Чечня. Тут все лаконично и красноречиво. На переднем плане – внедорожник в камуфляже. В качестве аттракциона – тир с электронной мишенью. На экране – Рамзан Кадыров с добрым прищуром.

Вызывает недоумение, почему выставка “Россия” названа международной. Никакого иноземного представительства на ней обнаружить не удалось, она и создавалась для внутреннего употребления. Правда, если очень внимательно изучать на официальном сайте выставки программу на последующие месяцы, то можно отыскать, что кое-какие зарубежные гости на ВДНХ приедут. Из Беларуси, к примеру, и некоторых азиатских стран. Но это будут конкретные персоны, которые примут участие в тематических конференциях.