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В России

Жизнь как иллюзия праздника. Выставка "Россия" на московской ВДНХ

Инсталляция "Вышитая карта России" у главного входа на ВДНХ
Инсталляция "Вышитая карта России" у главного входа на ВДНХ

В День народного единства на ВДНХ открылась Международная выставка-форум “Россия”. Она будет действовать много месяцев, вплоть до апреля, когда уже начнется предвыборная президентская кампания. Главная задача выставки – вопреки драматическим событиям и, прежде всего, затяжной войне в Украине, внушить населению, что все регионы процветают, у страны нет серьезных проблем, а в будущем жизнь станет еще лучше.

Каждый субъект Российской Федерации и большинство министерств постарались представить свои достижения. Все мероприятия рассчитаны на многолюдную аудиторию. По словам организаторов, ожидается, что за полгода выставку посетят 20 миллионов туристов. К их услугам – выставки, экскурсии, концерты и образовательные программы. О ковидных ограничениях тут никто не вспоминает. Между тем всего несколько дней назад как раз под этим предлогом власти запретили традиционную акцию “Возвращение имен” у Соловецкого камня. К памятнику жертвам политических репрессий полицейские пропускали группы по три человека, и лишь затем, чтобы можно было молча положить цветы. В былые годы в акции участвовали тысячи людей, которые по очереди у микрофона называли имена погибших репрессированных.

Очередь в "Галерею достижений России"
Очередь в "Галерею достижений России"

Уже с утра люди стали идти на ВДНХ нескончаемыми потоками. Плотная толпа образовалась уже на эскалаторах на выходе из метро. На самой территории даже для того, чтобы подойти к фонтану “Дружба народов”, следовало выстоять очередь, хотя ничего нового у фонтана устроено не было. Еще большим терпением нужно было запастись, чтобы попасть внутрь павильонов. “Время ожидания – около часа”, – предупреждали в мегафоны полицейские тех, кто желал увидеть основную экспозицию. Правда, стайки организованных экскурсантов-школьников гиды проводили вне очереди. Возможно, в другие дни наплыв посетителей уменьшится. Не исключено, свою роль сыграло то, что 4 ноября – нерабочий по случаю самого странного праздника день. Но также несомненно, что дополнительную привлекательность проекту придает то, что все мероприятия бесплатные. При нынешнем росте цен в магазинах немало семей порадуются такой заботе государства о досуге граждан. Как бы то ни было, продажи билетов нет и, следовательно, никакого дохода гигантская выставка-форум “Россия” не принесет. Не для того делалась. Поскольку ожидается, что Владимир Путин вот-вот объявит о своем участии в президентских выборах, на пропаганду в стране денег не жалеют.

Волонтер на ВДНХ
Волонтер на ВДНХ

Для выставки подготовлены полторы тысячи волонтеров. Они помогают правильно пройти квест среди металлических заграждений (“Здесь вход, а здесь выход”) и подсказывают, где на территории ВДНХ находится тот или иной объект. Озябшая девушка в фирменной экипировке говорит, что она школьница, что в волонтеры принимали всех желающих, а заняться этим делом посоветовала учительница. Среди ее коллег встречаются юноши и девушки постарше, но ненамного.

Посетитель выставки "Россия"
Посетитель выставки "Россия"

Вообще проект в первую очередь ориентирован на молодых. Павильон №1 и вовсе отведен под пропаганду нового детского “Движения Первых”. У этой экспозиции – духоподъемное название: “Первые в России – стране возможностей”. В восьми залах предлагается “реализовать свою мечту”, вдохновившись “достижениями России через отражение прошлого, настоящего и будущего”. В общем, новый учебник истории в интерактивном варианте.

В сталинскую эпоху на службу идеологии были мобилизованы народные промыслы. Декоративное искусство стало выполнять не свойственную ему функцию. Впоследствии все эти кружевные панно с серпами и молотами, фарфоровые вазы с профилями вождей и тому подобные изделия были осмыслены как нечто стилистически ущербное. А в ту пору народные умельцы стремились поразить воображение небывалыми размерами: одни создавали гигантские вещи, другие, наоборот, вырезали миниатюры на рисовых зернышках. Еще недавно казалось, что такая помпезная эстетика высмеяна, а ее образцы невыносимо архаичны. Но нет, теперь все это вновь взято на вооружение. Центральный вход ВДНХ украшен мультимедийной инсталляцией “Вышитая карта России”. Это что-то вроде лоскутного одеяла, собранного из разных панно. Каждому региону соответствует свой орнамент. Прообразом инсталляции стало вышитое вручную полотно размером 3,3 Х 6,7 метров. Артефакт был создан в прошлом году по инициативе мастеров из Чувашии, а к работе привлекли вышивальщиц из разных административных округов, включая чужие. А именно – находящиеся под оккупацией украинские земли (в России их называют “новыми территориями”). Поскольку Крым на карте почему-то изображен в отрыве от материка, из полуострова он превратился в Остров Крым. Зато с Россией его соединяет старательно вышитый голубенький мост.

"Вышитая карта России". Деталь, изображающая аннексированные территории Украины
"Вышитая карта России". Деталь, изображающая аннексированные территории Украины

Оригинал “Вышитой карты” тоже можно увидеть на ВДНХ, в главном павильоне под номером 75. До того, как арт-объект привезли в Москву, он хранился в Чувашском национальном музее, но художественные достоинства изделия сомнительны. Если называть вещи своими именами, это неприкрытый китч. Помимо обычных ниток, в работе использовались кожа, мех, янтарь, ракушки, бисер и оленьи жилы. Симптоматично, что подобный экспонат из Чувашии уже выставлялся на ВДНХ, и было это в 1939 году.

В том же 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (это прежнее название ВДНХ) появился особенный объект – идеальная деревня, куда приезжали настоящие доярки, трактористы и прочие сельские труженики. Далекой от реальности идиллической картинкой вдохновился Иван Пырьев, который снял здесь фильм “Свинарка и пастух”. Нынешняя выставка “Россия” наследует традицию. Разница чисто внешняя: щедро используются современные выставочные технологии. Без них никак. Хотя павильон огромный, но регионов много, и потому места для каждого в обрез. Выручают большие видеопроекции и сенсорные экраны камерных размеров. Очень шумно, одна трансляция накладывается на другую. На этом фоне даже мило выглядит корова из папье-маше в натуральную величину. У нее резиновое вымя. Если присесть на табуретку, корову можно “подоить”. Не беда, что в подставленное ведро польется не молоко, а вода. Малолетним посетителям нравится.

Девушка в традиционном нанайском костюме
Девушка в традиционном нанайском костюме

За славное наследие предков отвечает этнографическая составляющая. В оформлении стендов повсеместно использованы традиционные орнаменты, и повсюду встречаются люди в национальных костюмах, аутентичных или стилизованных. Что же до смыслов, которые транслируют населению, то тут все по-прежнему, как во времена веселого фильма про свинарку и пастуха. Страна широка, и жизнь ее населения ничто не омрачает. “Так было, так есть и так будет всегда”.

Делегат из Крыма
Делегат из Крыма

На крымском стенде юркий молодой человек с повадками массовика-затейника рекламирует отдых на территории, куда теперь нередко стали прилетать дроны. Но ни об этой опасности, ни о повреждениях Крымского моста он не заикается. “Как ваше настроение? А вы были на территории Республики Крым? А в каком году?” – обращается к публике и зазывает:

– В Крыму много прикольных мест. О каждом из них я готов говорить часами. Вот наш парк львов – с ними можно фотографироваться. А наши вина! А музеи! Если есть на свете рай, то это город Бахчисарай. Все крымчане любят абсолютно любой город нашей республики. Если вы сейчас к нам приедете, привычные места просто не узнаете. Еще больше крутых мест появилось, которые можно посетить и что-нибудь прикольное узнать.

Участники "Движения Первых" на стенде "ДНР"
Участники "Движения Первых" на стенде "ДНР"

Ни о каких проблемах не рассказывают на стенде так называемой “ДНР”. По версии экспозиционеров, это просто шахтерский регион, и ничего больше. На память желающим даже кусочки каменного угля раздают. Соседи из “ЛНР” также рекламируют промышленность, а среди земляков в первую очередь упоминают “Казака Луганского” – лексикографа и писателя Владимира Даля.

Чеченский павильон на Выставке-форуме "Россия". ВДНХ
Чеченский павильон на Выставке-форуме "Россия". ВДНХ

Вообще на выставке нет ничего милитаристского, незачем людей тревожить и омрачать атмосферу праздника. За одним исключением: это Чечня. Тут все лаконично и красноречиво. На переднем плане – внедорожник в камуфляже. В качестве аттракциона – тир с электронной мишенью. На экране – Рамзан Кадыров с добрым прищуром.

На выставке-форуме "Россия"
На выставке-форуме "Россия"

Вызывает недоумение, почему выставка “Россия” названа международной. Никакого иноземного представительства на ней обнаружить не удалось, она и создавалась для внутреннего употребления. Правда, если очень внимательно изучать на официальном сайте выставки программу на последующие месяцы, то можно отыскать, что кое-какие зарубежные гости на ВДНХ приедут. Из Беларуси, к примеру, и некоторых азиатских стран. Но это будут конкретные персоны, которые примут участие в тематических конференциях.

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