Журналист AFP Арман Сольден погиб в Украине в результате обстрела

Журналист AFP Арман Сольден погиб в результате обстрела на востоке Украины.

Сообщается, что Сольден находился возле города Часов Яр, который расположен недалеко от Бахмута. Команда AFP попала под обстрел из ракет "Град", когда находилась с группой украинских военных. Ракета упала недалеко от того места, где лежал журналист. Другие члены команды не пострадали.

"Его смерть — это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине", — сказал председатель AFP Фабрис Фрайс.

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