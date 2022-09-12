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Журналист и активист покинули Россию после обысков по делу Пономарёва

Илья Пономарёв

Орловский журналист Виктор Зырянов и активист из Орла Сергей Носов покинули Россию после обысков по делу политика Ильи Пономарёва. Об этом Север.Реалии рассказал Зырянов.

8 сентября у них прошли обыски. По версии следствия, Носов и Зырянов связаны с информационным ресурсом "Утро февраля", который создал Пономарёв после российского вторжения в Украину. В отношении самого Пономарёва, который живёт в Украине, возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию, он заочно арестован.

По словам Зырянова, из России он и Носов уехали по причине высоких рисков лишиться свободы.

Зырянов уточнил, что не знает, какой у него статус по делу. Обыск в его квартире проходил без него. Банковские счета журналиста заблокировали. Сейчас они вместе с Носовым находятся в Грузии.

По мнению Зырянова, следствие связало его и Носова с делом Пономарёва, поскольку они "негативно относятся к войне и всегда пишут и говорят то, что считают нужным". По его словам, в Россию он планирует вернуться, если рухнет, как он выразился, "фашистский режим".

  • 8 сентября в нескольких регионах России прошли обыски у журналистов и активистов. Их подозревают в сотрудничестве с переехавшим в Киев политиком Ильей Пономаревым. Бывший депутат Госдумы называет себя представителем российского вооружённого подполья и российских формирований, воюющих на стороне Украины. Пономарев заявил в фейсбуке, что полиция ошиблась и пришла не к его сторонникам.
  • 31 августа в Ирпене под Киевом Пономарёв представил "политический центр российской оппозиции", в который вошли Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и подпольная Национальная республиканская армия. Центр возглавил он сам. Никаких доказательств, что эти организации существуют в реальности, представлено не было.
  • Виктор Зырянов один из основателей оппозиционного медиа "Орлец". Во время президентской кампании Алексея Навального он возглавлял предвыборный штаб политика в Орле.
  • Сергей Носов - известный в Орловской области оппозиционный политик. Ранее его оштрафовали в общей сложности почти на 200 тысяч рублей за антивоенную акцию и "дискредитирующие" российскую армию посты в соцсетях. В апреле мастерскую Носова разрисовали буквами Z и V. Активист уверен, что такое послание получил из-за своей позиции по вопросу спецоперации на Украине.

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