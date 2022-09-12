Журналист и активист покинули Россию после обысков по делу Пономарёва

Орловский журналист Виктор Зырянов и активист из Орла Сергей Носов покинули Россию после обысков по делу политика Ильи Пономарёва. Об этом Север.Реалии рассказал Зырянов.

8 сентября у них прошли обыски. По версии следствия, Носов и Зырянов связаны с информационным ресурсом "Утро февраля", который создал Пономарёв после российского вторжения в Украину. В отношении самого Пономарёва, который живёт в Украине, возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию, он заочно арестован.

По словам Зырянова, из России он и Носов уехали по причине высоких рисков лишиться свободы.

Зырянов уточнил, что не знает, какой у него статус по делу. Обыск в его квартире проходил без него. Банковские счета журналиста заблокировали. Сейчас они вместе с Носовым находятся в Грузии.

По мнению Зырянова, следствие связало его и Носова с делом Пономарёва, поскольку они "негативно относятся к войне и всегда пишут и говорят то, что считают нужным". По его словам, в Россию он планирует вернуться, если рухнет, как он выразился, "фашистский режим".