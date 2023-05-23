Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Журналист Иван Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде России

Иван Сафронов

Журналист Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, обжаловал приговор в Верховном суде России. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов Сафронова.

Кассационную жалобу в суд подали адвокаты журналиста, которые предварительно посетили Сафронова в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст документа. Как рассказал "Коммерсанту" адвокат Дмитрий Катчев, в жалобе содержится просьба об отмене приговора. В частности, речь идет о несправедливости вынесенного решения, недопустимых доказательствах и других многочисленных нарушениях норм Уголовно-процессуального кодекса "на всех стадиях" разбирательства. Адвокаты предполагают, что рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.

  • Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.
  • 22 сентября 2022 года суд признал Сафронова виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признал.
  • Незадолго до вынесения приговора издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Демури Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивал на этом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG