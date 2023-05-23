Журналист Иван Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде России

Журналист Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, обжаловал приговор в Верховном суде России. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов Сафронова.
Кассационную жалобу в суд подали адвокаты журналиста, которые предварительно посетили Сафронова в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст документа. Как рассказал "Коммерсанту" адвокат Дмитрий Катчев, в жалобе содержится просьба об отмене приговора. В частности, речь идет о несправедливости вынесенного решения, недопустимых доказательствах и других многочисленных нарушениях норм Уголовно-процессуального кодекса "на всех стадиях" разбирательства. Адвокаты предполагают, что рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.
- Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.
- 22 сентября 2022 года суд признал Сафронова виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признал.
- Незадолго до вынесения приговора издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Демури Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивал на этом.
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