Журналист Иван Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде России

Журналист Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, обжаловал приговор в Верховном суде России. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов Сафронова.

Кассационную жалобу в суд подали адвокаты журналиста, которые предварительно посетили Сафронова в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст документа. Как рассказал "Коммерсанту" адвокат Дмитрий Катчев, в жалобе содержится просьба об отмене приговора. В частности, речь идет о несправедливости вынесенного решения, недопустимых доказательствах и других многочисленных нарушениях норм Уголовно-процессуального кодекса "на всех стадиях" разбирательства. Адвокаты предполагают, что рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.