Журналист Радио Свобода спас 4-летнего ребёнка во время атаки

Военный корреспондент Украинской службы Радио Свобода Марьян Кушнир спас в селе Белогородка Киевской области после российского обстрела и начавшегося пожара четырёхлетнюю девочку.

Мать девочки и партнёр, с которым она проживала, погибли. Ребенок находится в безопасности, его забрали отец и старший брат.

"Я был дома, услышал взрыв. Дрон врезался в крышу нашего дома, в верхнюю двухэтажную квартиру. Я увидел пожар, схватил редакционный тактический рюкзак и побежал вверх, искать место, где произошел взрыв. Увидел приоткрытую дверь в месте, куда было попадание. Открыл их – и увидел ребенка, который лежал на диване, закутанный в одеяло, плакал, кричал, звал маму. Я увидел огонь, распространявшийся уже сверху. Понял, что родители, скорее всего, спали на втором этаже. Я бегом ребенка забрал с дивана, вынес из квартиры, отдал его одному из соседей и побежал обратно внутрь, может быть, там люди будут еще живы. Но огонь уж очень сильно распространился", – рассказал Кушнир. По его словам, жильцы квартиры, по всей вероятности, погибли под обломками.

"За 10 лет войны у меня никогда не было таких ощущений, когда, держа на руках четырёхлетнего плачущего ребенка, осознаю, что его мама мертва", – добавил журналист.

Марьян Кушнир работает на Радио Свобода с 2015 года, освещает русско-украинскую войну как военный корреспондент. В марте 2022 года Кушнир получил контузию во время съёмок штурмовых действий при отражении российского наступления на в Киевской области.

Кушнир – лауреат журналистской премии "Честь профессии" за 2022 и 2024 годы. Его материал "Бой на Киевщине: Украинские военные ушли в контрнаступление" победил в номинации "Лучшее новое освещение резонансного события".

В 2023 году Кушнир получил специальное отличие от Bucha Journalism Conference за приверженность принципам и "ценностям журналистской профессии и исключительному мужеству во время российско-украинской войны".