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Журналист РС Марьяна Торочешникова стала лауреатом премии Дэвида Берка

Журналистка Русской службы Радио Свобода, автор и ведущая программы и подкаста"Человек имеет право" Марьяна Торочешникова стала лауреатом журналистской премии имени Дэвида Берка, присуждаемой по итогам года Агентством США по глобальным медиа (USAGM).

Лауреатами премии, названной в честь известного журналиста и медиаменеджера, становятся сотрудники СМИ, входящих в систему американского глобального вещания, которых отмечают за "отвагу, честность и профессионализм". По словам действующего главы USAGM Келу Чао, лауреатами становятся "лучшие представители" журналистских организаций, действующих под патронатом агентства, те, кто своим примером защищают ценности свободы слова, свободы и демократии. В числе лауреатов, в частности, журналисты Китайской службы "Голоса Америки", бирманской службы "Радио Свободная Азия", журналист телеканала Настоящее Время Алексей Александров и другие.

Отмечается, что награда для Торочешниковой и Александрова - это одновременно признание их собственных журналистских заслуг и символ смелости и преодоления трудностей, которые пришлось перенести другим журналистам Радио Свобода/Радио Свободная Европа, в том числе работавшим в России, которые в уходящем году были вынуждены покинуть свои страны, но продолжили заниматься профессиональной деятельностью.

Марьяна Торочешникова в своём выступлении отметила, что российские власти стремятся не допускать объективного освещения событий в стране, что привело к "юридическим репрессиям" против независимых СМИ, включая Радио Свобода. Эти действия - связанные с обвинениями в неисполнении закона об "иностранных агентах" - привели к тому, что части журналистов московского бюро "Свободы" пришлось переехать в другие страны.

"Я убеждена, что настоящая независимая журналистика неудобна для правительства любой страны, и также убеждена, что любая страна нуждается в независимой журналистике" - сказала автор программы Радио Свобода "Человек имеет право".

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