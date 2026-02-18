Журналист Захаров: племянник Путина владеет долей в холдинге VK

Двоюродный племянник президента России Михаил Шеломов через страховую компанию "Согаз" владеет долей в холдинге VK, которому принадлежит мессенджер Max, рассказал журналист-расследователь Андрей Захаров.

По словам Захарова, у VK "запутанная и закрытая" структура собственности, но в последнем доступном отчёте указано, что среди акционеров есть и "Согаз" – одна из крупнешйих страховых компаний России.

Петербургская компания Шеломова "Акцепт" владеет 12,47% акций "Согаза". После начала войны России против Украины и введения санкций, по данным Захарова, список акционеров компании "Согаз" скрыли, но, согласно отчетам "Акцепта", ничего не изменилось. Шеломов по-прежнему владеет акциями "Согаза".

Захаров считает, что "племянник Путина держит долю в мессенджере Max в интересах своего дяди". Шеломов в разговоре с журналистом связь с мессенджером Max отверг.

58-летний Михаил Шеломов – сын двоюродной сестры Владимира Путина Любови Шеломовой. Впервые о нём стало известно в 2017 году из совместного расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новой Газеты". Журналисты тогда узнали, что он является владельцем долей в "Согазе" и банке "Россия", акционерами которого являются несколько друзей российского президента.

По данным "Проекта", компания "Акцепт" была зарегистрирована в Петербурге на улице Уральской – по тому же адресу, что и одна из компаний Олега Гордина, делового партнера виолончелиста Сергея Ролдугина, которого также называли номинальным владельцем собственности Путина. Затем, по данным расследователей, "Акцепт" зарегистрировали в доме 38 на 11-й линии Васильевского острова, где также находится офис фирмы "Аброссия". Номер телефона этой фирмы совпадает с номерами телефонов компании "Арконн и "Бизнесросс", принадлежащих акционеру банка "Россия" и другу Путина Юрию Ковальчуку.