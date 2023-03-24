Журналиста Андрея Архангельского оштрафовали за статью в "Новой газете"

Суд в Москве оштрафовал журналиста Андрея Архангельского по статье о дискредитации российской армии из-за его статьи в "Новой газете". По данным телеграм-канала "База", штраф составил 50 тысяч рублей.

Поводом для составления протокола стала статья Архангельского "Слов нет, одни пробелы", опубликованная в "Новой газете" 6 января 2023 года. В тексте рассказывалось о выбранных "Слове года", "Выражении-2022" и "Антиязыке-2022".

"Война не может быть смыслом жизни, какой бы справедливой в прошлом она ни была – вот нам страшная наука", – говорится в публикации.

Как пишет "Новая газета. Европа", сотрудники правоохранительных органов провели исследование материала и обнаружили "наличие лингвистических и психологических признаков речевой дискредитации использования ВС РФ".