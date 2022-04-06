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Журналиста Дмитрия Гордона внесли в российский список экстремистов

Дмитрий Гордон (Архивное фото)

Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Фахрудин Шарафмал внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их банковские счета в России, если они имеются, будут заморожены. Оба журналиста уже являются обвиняемыми по уголовным делам.

Ранее Следственный комитет России возбудил против Гордона уголовное дело сразу по трём статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских вооруженных сил. По версии следствия, Гордон распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Шарафмала обвиняют в возбуждении ненависти и реабилитации нацизма после публичного призыва к массовым убийствам россиян. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире украинского телеканала "24" 15 марта. В сообщении Следственного комитета отмечается, что "он обосновал свои призывы идеологией нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, изображение которого продемонстрировал в эфире". Позднее журналист принес извинения за свои слова.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
  • 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс России. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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