Журналиста Илью Азара во второй раз обвинили в дискредитации армии РФ 

Журналиста Илью Азара обвинили в дискредитации действий российской армии - на соответствующую карточку на сайте московских судов обратило внимание издание "Новая газета. Европа".

В июне Азара уже штрафовали на 60 тысяч рублей, признав виновным в нарушении этой же статьи Административного кодекса РФ. Тогда журналиста судили за антивоенный пост в фейсбуке, который он написал после начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины. С чем связано новое дело в отношении Азара - неизвестно.

Статья о дискредитации армии появилась в Административном кодексе вскоре после начала российского вооружённого вторжения в Украину. Все известные случаи преследования по этой статье (а их уже несколько тысяч) связаны с протестами против войны, причём протоколы составляют не только за высказывания в поддержку Украины или с осуждением действий российских властей, но и, например, за слова "Миру - мир" или "Нет войне".