Журналиста "Свободы" Ивана Толстого признали "иностранным агентом"

Министерство юстиции России внесло в список так называемых иностранных агентов журналиста Радио Свобода Ивана Толтого. Кроме него, в обновленный список попали активистка Лилия Вежеватова, автор паблика "Азиаты России" Василий Матенов, ногайский активист Резван Кубакаев, бывший председатель ассоциации "Голос" Роман Удот и проект "Татар Шурасы" ("Совет татар мира").

Иван Толстой - внук писателя Алексея Толстого. Он сотрудничает с Радио Свобода с 1988 года. Толстой, историк литературы и историк русской эмиграции - автор многих циклов прогорамм по истории и культуре, редактор и ведущий цикла передач "Поверх Берьеров", автор многих книг и публикаций.

В министерстве юстиции не назвали причины внесения Толстого в список "иноагентов".

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет. В список "иеностранных агентов" занесены десятки журналистов медиа-корпорации Радио Свободная Европа/ Радио Свобода и все ее русскоязычные проекты.



