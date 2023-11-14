Журналиста с гражданством Казахстана депортировали из России

Журналиста пермского издания Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России в Казахстан, несмотря на то, что решение об аннулировании его ВНЖ приостановили. Об этом пишет само издание.

По информации Properm.ru, в понедельник, 13 ноября, в камеру Центра временного содержания иностранных граждан, где с четверга, девятого ноября, находился Иваненко, пришли сотрудники правоохранительных органов и объявили журналисту о депортации.

После чего Иваненко отвезли в аэропорт и депортировали в Казахстан, отмечает издание.

14 ноября в районном суде в Перми должно было состояться разбирательство по делу о лишении Иваненко российского ВНЖ. В издании отмечают, что 10 ноября судья приостановил решение об аннулировании ВНЖ журналиста, а также потребовал предоставить материалы, на основании которых было вынесено такое решение.

Владислава Иваненко задержали девятого ноября. Журналист является гражданином Казахстана, в России живет в течение восьми лет. Накануне задержания Иваненко получил уведомление об аннулировании вида на жительство. Журналист не привлекался к административной или уголовной ответственности.

По какой именно причине управление МВД по Пермскому краю решило признать ВНЖ журналиста недействительным, издание не уточнило.

"Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными. Требуем официального комментария о происходящем. Также продолжим защиту нашего журналиста в судах", – заявил главный редактор издания Денис Вихров.