Журналиста Сергея Резника заочно приговорили к 10 годам колонии

Ростовский областной суд заочно приговорил журналиста-расследователя Сергея Резника к 10 годам колонии по обвинениям в экстремизме и реабилитации нацизма. Об этом сам Резник рассказал "Кавказ.Реалии".

Как следует из картотеки суда, приговор вынесли 11 марта. Резолютивная часть решения пока не опубликована. "Я сам не знаю, в колонию какого режима меня отправили", – сказал Резник.

Резника судили по двум делам о реабилитации нацизма, а также о "дискредитации" армии, вымогательстве и публичных призывах к экстремизму.

Журналист покинул страну в 2019 году. После возбуждения дел ему назначили заочный арест и объявили в международный розыск.