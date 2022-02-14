Журналиста SOTA уволили из-за вывешенного баннера

Издание SOTA приняло решение прекратить сотрудничество с журналистом Андреем Карелиным, задержанным вчера в Санкт-Петербурге по обвинению в вывешивании баннера в поддержку осуждённого подростка Никиты Уварова из Канска на Невском проспекте 11 февраля.

В телеграм-канале издания сообщается, что решение уволить Карелина принято в связи с нарушением им этических стандартов. SOTA утверждает, что Карелин принял участие в акции, не поставив редакцию в известность, а на фото с моментом вывешивания баннера фигуры людей были неразличимы.

Параллельно с корреспондентской деятельностью Карелин сотрудничал с молодежным демократическим движением "Весна" - они первыми сообщили о предполагаемой причине задержания журналиста.

По данным SOTA, в конце января неизвестные предлагали Карелину сотрудничество в обмен на выгодное трудоустройство, в случае отказа журналисту обещали устроить проблемы. Редакция считает, что звонок поступал от представителей силовых ведомств.