Журналиста SOTA уволили из-за вывешенного баннера

Издание SOTA приняло решение прекратить сотрудничество с журналистом Андреем Карелиным, задержанным вчера в Санкт-Петербурге по обвинению в вывешивании баннера в поддержку осуждённого подростка Никиты Уварова из Канска на Невском проспекте 11 февраля.
В телеграм-канале издания сообщается, что решение уволить Карелина принято в связи с нарушением им этических стандартов. SOTA утверждает, что Карелин принял участие в акции, не поставив редакцию в известность, а на фото с моментом вывешивания баннера фигуры людей были неразличимы.
Параллельно с корреспондентской деятельностью Карелин сотрудничал с молодежным демократическим движением "Весна" - они первыми сообщили о предполагаемой причине задержания журналиста.
По данным SOTA, в конце января неизвестные предлагали Карелину сотрудничество в обмен на выгодное трудоустройство, в случае отказа журналисту обещали устроить проблемы. Редакция считает, что звонок поступал от представителей силовых ведомств.
- 10 февраля Никиту Уварова признали виновным в организации экстремистского сообщества из-за планов "подорвать" здание ФСБ в компьютерной игре "Майнкрафт" и приговорили к пяти годам реального заключения. Его также признали виновными по статьям о хранении, изготовлении и ношении оружия. Уваров вины не признал.
- Его друзьям Богдану Андрееву и Денису Михайленко, которые сотрудничали со следствием и признали вину, назначили условные сроки 3 и 4 года соответственно с возможностью через два года поступить в вуз.
- Эпизод с попыткой подрыва здания ФСБ в "Майнкрафте" подросткам не вменялся, а служил иллюстрацией их якобы преступных умыслов. Реальным поводом для уголовного преследования стали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам колонии по делу о поджоге офиса "Единой России".
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