Журналистка Баязитова вышла из колонии

Журналистка, автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова вышла 27 июля на свободу после четырёх лет заключения. Её признали виновной в вымогательстве, она отбывала срок в колонии под Владимиром.

Видео с Баязитовой после освобождения опубликовало издание "Пост". "Очень странное место: когда уже осужденных преступников отдают в распоряжение пока еще не осужденных. А потом общество думает: “Хмм... А что же они не исправляются?”" - сказала журналистка встречавшим.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", также сотрудничала с Life.ru. Её задержали летом 2022 года и обвинили в вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Утверждалось, что она требовала у него деньги за так называемый блок на негатив (то есть отказ от критических публикаций в телеграм-канале). Это было одно из первых дел против авторов телеграм-каналов по обвинению в вымогательстве у банкиров или чиновников.



В 2023 году Баязитову приговорили к пяти годам колонии. Коллег журналистки, медиаменеджера Ольгу Архарову и PR-специалиста Инну Чурилову, приговорили к четырём годам лишения свободы и условному сроку соответственно.

Баязитова отвергала обвинения. Она предполагла, что поводом для уголовного преследования могли стать её статьи о воровстве на государственных оборонных заказах, к которым, как она утверждала, был причастен Промсвязьбанк.

У Баязитовой сахарный диабет и ряд других заболеваний. После задержания она просила отправить ее под домашний арест, так как у нее оставалась больная мать на иждивении. Её, однако, поместили в СИЗО, несмотря на выступления в её защиту ряда лояльных российским властям медиадеятелей.



В сентябре 2025 года суд смягчил ей наказание, заменив неотбытую часть срока принудительными работами, но прокурор обжаловал это решение, после чего областной суд оставил изначальный приговор в силе.



