Журналистка Беленькая и режиссёр Либеров признаны "иноагентами"

Минюст России 15 марта внёс в список так называемых иностранных агентов бывшего корреспондента "Коммерсанта", журналистку Марианну Беленькую, экономиста Игоря Липсица и режиссёра Романа Либерова. В список также попали актёр Семён Трескунов, бывший полицейский Олег Кашинцев , бывший депутат из Новосибирска Светлана Каверзина и сооснователь владимирского издания "Довод" Кирилл Ишутин.

Вместе с тем из реестра иноагентов исключены блогер Николай Соболев и экс-главред агентства "Орловские новости" Денис Константинов.

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