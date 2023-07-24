Журналистка "Дождя" сообщила о слежке за своей семьёй

Журналистка телеканала "Дождь" и издания "Инсайдер" Марфа Смирнова сообщила о слежке за её семьёй в Москве. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Смирновой, с апреля этого года ей поступают угрозы. С неизвестных номеров журналистке присылают фотографии её родных, маршруты их передвижения по городу, информацию, которая не находится в открытом доступе.

К своему посту Сминова приложила скриншот переписки в мессенджере. На нём неизвестный присылает ей аудиосообщение, на котором, как утверждает журналистка, запись прослушки квартиры в Москве. Собеседник Смирновой пишет ей, что если она продолжит "писать про что не надо", то они "познакомятся".

"Что эти люди, от меня хотят, я не до конца понимаю", - заявила журналистка.