Журналистка Фарида Курбангалеева приговорена в РФ к 8 годам заключения

Военный суд в России заочно приговорил к восьми годам лишения свободы журналистку Фариду Курбангалееву по делу о призывах к терроризму и "фейках" про российскую армию. Ей также запрещено администрировать сайты в течение 4 лет после отбытия срока.
Второй обвиняемый по этому делу — доброволец воюющего на стороне ВСУ легиона "Свобода России" Алексей Барановский — приговорен к шести годам заключения, тоже заочно.
Поводом для возбуждения дела по статье об оправдании терроризма стало интервью Барановского Курбангалеевой, которое вышло на ютьюб-канале журналистки.
В материалах дела говорится, что Курбангалеева "считает правильной деятельность организаций, признанных в РФ террористическими". Статья о "фейках" была добавлена за её публикации в телеграм-канале "Пражский град".
Минюст России в 2024 году объявил Курбангалееву "иностранным агентом". Она также была внесена в реестр "террористов и экстремистов", в июне прошлого года Курбангалееву объявили в международный розыск. В мае этого года Городской суд Праги отклонил запрос российской прокуратуры о ее экстрадиции в Россию.
- Курбангалеева начала карьеру в Казани, с 1998 по 2007 год она работала на ГТРК "Татарстан". В 2007 году она стала ведущей программы "Вести" на телеканале "Россия-1". В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, она покинула этот канал. С 2018 по 2021 год Курбангалеева вела новостные эфиры на телеканале "Настоящее время".