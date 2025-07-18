Журналистка Фарида Курбангалеева приговорена в РФ к 8 годам заключения

Военный суд в России заочно приговорил к восьми годам лишения свободы журналистку Фариду Курбангалееву по делу о призывах к терроризму и "фейках" про российскую армию. Ей также запрещено администрировать сайты в течение 4 лет после отбытия срока.

Второй обвиняемый по этому делу — доброволец воюющего на стороне ВСУ легиона "Свобода России" Алексей Барановский — приговорен к шести годам заключения, тоже заочно.

Поводом для возбуждения дела по статье об оправдании терроризма стало интервью Барановского Курбангалеевой, которое вышло на ютьюб-канале журналистки.

В материалах дела говорится, что Курбангалеева "считает правильной деятельность организаций, признанных в РФ террористическими". Статья о "фейках" была добавлена за её публикации в телеграм-канале "Пражский град".

Минюст России в 2024 году объявил Курбангалееву "иностранным агентом". Она также была внесена в реестр "террористов и экстремистов", в июне прошлого года Курбангалееву объявили в международный розыск. В мае этого года Городской суд Праги отклонил запрос российской прокуратуры о ее экстрадиции в Россию.