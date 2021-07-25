Журналистка "Ленты.ру" Анастасия Завьялова намерена покинуть Россию

Журналистка "Ленты.ру" Анастасия Завьялова заявила о намерении уехать из России. Она объяснила это состоянием здоровья вследствие избиения полицейскими и опасениями повторения таких инцидентов.

Анастасия Завьялова была задержана в ночь на 18 июля на Чистых прудах, когда пыталась заснять полицейских, провожающих маленькую девочку в автозак. Чуть ранее отец ребёнка был задержан полицией за появление на улице в пьяном виде.

"Как вы знаете, недавно меня избили менты. Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю. Поэтому я приняла решение уехать из России», — написала Завьялова на своей странице в Twitter.

Как рассказывала свидетельница инцидента, корреспондент "Медиазоны" Полина Глухова, один из полицейских толкнул Анастасию, когда она попыталась заснять его нагрудный знак — он его закрывал. Такое описание событий приводит издание "Инсайдер" (The Insider).

Как сообщала ранее "Лента.ру", при задержании сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении. Позже стало известно, что Завьялову доставили в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции.

Пострадавшая журналистка рассказала, что ей угрожали завести дело по статье о нападении на сотрудника полиции.



Редакция "Ленты.ру" заявила, что "намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента".