Журналистка Милушкова и активист Билунов признаны "иноагентами"

Министерство юстиции России расширило в пятницу список так называемых иностранных агентов.

В список были включены журналистка телеканала "Дождь" Полина Милушкова, соучредитель Пражского антивоенного комитета и капитан антивоенной шахматной команды Global Russians/Global Ramblers Денис Билунов, сопредседатель партии "Демократический выбор", IT-предприниматель и блогер Игорь Драндин, координатор образовательной инициативы Frame Максим Иванцов, а также сама инициатива Frame и интернет-проект "Континент".

В реестре Минюста находится более тысячи человек и организаций. Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным. В решении ЕСПЧ говорилось, что российский закон нарушает права на свободу выражения мнения, свободу объединения и право на неприкосновенность частной жизни и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Российские власти, однако, продолжают ужесточать законодательство об "иноагентах".