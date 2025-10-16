Журналистка Ника Новак объявила голодовку из-за условий в колонии

Журналистка Ника Новак, осуждённая на 4 года лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, пожаловалась на пыточные условия в колонии в Иркутской области, где она содержится, и объявила голодовку. Об этом сообщает SOTAVision.

Журналистка в четверг приняла участие в заседании в Дзержинском суде Новосибирска по видеосвязи из колонии. В ходе заседания она в частности сообщила, что после перевода на строгие условия содержания ей перестали передавать письма. Также она рассказала, что сотрудники колонии провоцируют её на нарушения порядка, постоянно угрожают новыми уголовными делами, а также что её помещали в ШИЗО из-за отказа дать интервью прокремлёвским СМИ и из-за отказа работать швеёй.

По словам Новак, в камере одна из заключённых нападает на другую, а ещё одну заключённую "два дня били". В целом условия содержания она охарактеризовала как пыточные. По словам журналистки, она продолжит голодовку, пока отношение персонала колонии не изменится. Она также обратилась к СМИ и гражданам с просьбой писать жалобы на колонию. По ее словам, положение "уже хуже некуда", а контакт с администрацией колонии она найти не может.

Суд был посвящён попытке оспорить статус "склонной к терроризму", который Новак присвоили в колонии.

Журналистка, сотрудничавшая в том числе с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента, отбывает срок в исправительной колонии номер 11 в поселке Бозой Иркутской области. В ноябре 2024 года её приговорили к 4 годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.

Проект "Мемориала" "Поддержка политзаключённых" признал Нику Новак политзаключённой. Ранее она уже объявляла голодовку из-за прекращения доставки писем.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус после оглашения приговора призвал власти России освободить журналистку: "Мы осуждаем несправедливый приговор журналистке RFE/RL Нике Новак в России. Эти политически мотивированные обвинения направлены на то, чтобы заставить замолчать отдельных репортёров и оказать на них сдерживающее воздействие".