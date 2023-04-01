Журналистка рассказала об избиении в СИЗО и психдиспансере Бийска

Журналистка и активистка из Барнаула Мария Пономаренко, приговорённая к шести годам колонии по делу о так называемых фейках о российской армии, в новом письме рассказала, как чувствует себя после избиения и помещения на несколько дней в психиатрический диспансер.

"10 дней миновало, но в себя пока не пришла, чувствую себя опустошённой. Всё понимаю, я не ангел, и условия не лучшим образом влияют на общее состояние, однако ни на кого не нападала, попыток суицида не совершала — оснований для помещения в психбольницу не имелось. А даже если бы и возникли причины, то, в любом случае, избивать меня никто не имел права", — написала Пономаренко.

Журналистка утверждает, что после вынесения приговора её этапировали из Барнаула в СИЗО-2 Бийска. Там сотрудники ФСИН начали её обыскивать, потребовав, чтобы Пономаренко разделась. После этого у неё "началась истерика", в ответ её "швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали", вызвали скорую. Когда медики приехали, её "били, швыряли о стены и ступени, вдавливали до удушья, били в живот и грудь", а после "впихнули в машину скорой помощи в натянутом на лицо капюшоне, за то, что нечаянно наступила на кушетку".

"Ребята, пожалуйста, не оставляйте преступления недомедиков, общественность способна на многое, садисты не имеют права работать в медицине", — добавила активистка.

Пономаренко доставили в местный психдиспансер, где её продержали трое суток. В медучреждении, по словам активистки, санитар по имени Максим ударил её по щекам, животу и груди за то, что "вовремя не допила какао". Она утверждает, что персонал больницы говорил, что "это Бийск, где своя власть". Сейчас она вновь находится в СИЗО-2 Бийска, - сообщает Сибирь.Реалии.