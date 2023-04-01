Журналистка рассказала об избиении в СИЗО и психдиспансере Бийска

Журналистка и активистка из Барнаула Мария Пономаренко, приговорённая к шести годам колонии по делу о так называемых фейках о российской армии, в новом письме рассказала, как чувствует себя после избиения и помещения на несколько дней в психиатрический диспансер.
"10 дней миновало, но в себя пока не пришла, чувствую себя опустошённой. Всё понимаю, я не ангел, и условия не лучшим образом влияют на общее состояние, однако ни на кого не нападала, попыток суицида не совершала — оснований для помещения в психбольницу не имелось. А даже если бы и возникли причины, то, в любом случае, избивать меня никто не имел права", — написала Пономаренко.
Журналистка утверждает, что после вынесения приговора её этапировали из Барнаула в СИЗО-2 Бийска. Там сотрудники ФСИН начали её обыскивать, потребовав, чтобы Пономаренко разделась. После этого у неё "началась истерика", в ответ её "швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали", вызвали скорую. Когда медики приехали, её "били, швыряли о стены и ступени, вдавливали до удушья, били в живот и грудь", а после "впихнули в машину скорой помощи в натянутом на лицо капюшоне, за то, что нечаянно наступила на кушетку".
"Ребята, пожалуйста, не оставляйте преступления недомедиков, общественность способна на многое, садисты не имеют права работать в медицине", — добавила активистка.
Пономаренко доставили в местный психдиспансер, где её продержали трое суток. В медучреждении, по словам активистки, санитар по имени Максим ударил её по щекам, животу и груди за то, что "вовремя не допила какао". Она утверждает, что персонал больницы говорил, что "это Бийск, где своя власть". Сейчас она вновь находится в СИЗО-2 Бийска, - сообщает Сибирь.Реалии.
- В феврале 2023 года Ленинский районный суд Барнаула приговорил Марию Пономаренко к шести годам колонии по уголовному делу о "фейках" об армии за публикацию в телеграм-канале "Цензуры нет". В её посте говорилось о том, что российские военные уничтожили драматический театр в Мариуполе, "похоронив под завалами сотни людей", которые укрывались там от бомбёжек. Российское Минобороны отрицало, что российские военные бомбили театр, суды уже несколько раз признавали "фейком" сообщения о бомбёжке.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило приговор журналистке Марии Пономаренко.
- С апреля по ноябрь 2022 года во время расследования дела и рассмотрения его судом Пономаренко находилась в СИЗО-1 Барнаула. В переписке с Сибирь.Реалии активистка рассказала, что за время ареста у нее выросло "количество тревог и беспокойств", а также обострилась клаустрофобия. В сентябре она совершила попытку суицида в одиночной камере изолятора.
- С ноября Пономаренко находилась под домашним арестом, но в январе 2023 года её вновь вернули в СИЗО из-за нарушения меры пресечения. По словам активистки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны бывшего мужа, который не поддерживает её взгляды.
- У Марии Пономаренко есть двое несовершеннолетних детей.
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