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Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве

Киев, 21 марта 2022 года

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания, сообщает издание.

"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", – пишет The Insider.

До этого Оксана Баулина работала в ФБК, где создала канал "Навальный LIVE", в "Открытой России", сотрудничала с Радио Свобода и "Медиазоной".

В 2017 году Радио Свобода выпустило документальный фильм про Оксану Баулину – на тот момент она работала главным редактором канала "Навальный Live".

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