Журналистка Вера Васильева выпустила книгу воспоминаний "О других и о себе"

Журналистка Вера Васильева, которая много лет поддерживает политзаключённых и борется за их права, выпустила в России книгу "О других и о себе".

"Наверное, это можно назвать своего рода автобиографией, хотя собственно обо мне там сказано мало. Речь идет прежде всего людях, которых я встречала по работе и по жизни, но хотелось бы оставить после себя не только прочерк между двумя датами", - написала сама Васильева о своей книге в соцсетях.

Вера Васильева с 1998 года состоит в Союзе журналистов Москвы, сотрудничала с независимыми СМИ, лауреат премии Московской Хельсинкской группы 2018 года в номинации "За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека". Известна своими хрониками судебных процессов по делу ЮКОСа.

В книге, как говорится в аннотации, представлены воспоминания автора о её жизни и общественно значимых событиях конца прошлого и первой четверти нынешнего века, встречах с известными людьми: поэтом Натальей Горбаневской, писателем Борисом Стругацким, актрисой Натальей Фатеевой, диссидентом Еленой Боннэр, предпринимателем Леонидом Невзлиным и другими.

Журналистка отмечает, что при подготовке книги ей "к сожалению, пришлось прибегнуть к цензурным правкам. "Очевидно, иначе здесь и сейчас не издают", - пишет Вера Васильева. Она также сообщила, что собрала в книге как свидетельства, которые уже публиковала ранее, так и новые, написанные специально для данного издания.