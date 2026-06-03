Журналистке Марии Пономаренко дали ещё год и десять месяцев колонии

Рубцовский городской суд Алтайского края назначил журналистке Марии Пономаренко, осуждённой ранее по статье о так называемых фейках об армии, год и десять месяцев колонии по делу о причинении сотруднику колонии вреда здоровью, не опасного для жизни. Об этом сообщает телеграм-канал "Тюремный адвокат". С учётом частичного сложения наказаний с вынесенным ранее приговором по той же статье о причинении вреда сотруднику колонии окончательный срок составил два года и три месяца колонии общего режима.

В группе поддержки журналистки сообщалось, что поводом для дела стал конфликт с участием Пономаренко в колонии №9 в Рубцовске, где она находилась до середины августа 2025 года. Сама она говорила, что не причиняла вреда сотруднику колонии и не пыталась помешать работе исправительного учреждения.

Это уже третий приговор Пономаренко. Она была одной из первых арестованных в России по статье о так называемых фейках об армии - в апреле 2022 года против неё возбудили дело из-за поста об авиаударе по драматическому театру в Мариуполе. В феврале 2023 года её приговорили по этому делу к шести годам колонии, а уже осенью того же года в ее отношении завели еще одно дело – о причинении вреда здоровью сотруднику колонии. Сама журналистка говорила, что ни на кого не нападала. По второму делу в 2025 году её приговорили к году и десяти месяцам колонии.

Пономаренко неоднократно объявляла голодовку во время заключения. Сообщалось о том, что она вскрывала вены в знак протеста против условий содержания и давления администрации колонии.