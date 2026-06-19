Журналистку Антонину Фаворскую, осужденную по делу об участии в деятельности ФБК и отбывающую срок в костромской ИК-3, после выхода из ШИЗО переведут на строгие условия содержания. Об этом сообщает SOTAvision со ссылкой на ее адвоката.

В штрафной изолятор ее отправили 13 июня. Что стало основанием для взыскания, неизвестно, но перед этим Фаворская отказалась работать швеей на фабрике, из-за чего ее посчитали "злостной нарушительницей" внутреннего распорядка.

Журналистку должны выпустить из ШИЗО 26 июня, по чего, по словам адвоката, ее переведут на строгие условия содержания. Как отмечает издание, это означает, что теперь ее поместят в жилое помещение с запретом свободно передвигаться по территории, урежут число свиданий и посылок до минимума (два свидания и три посылки в год), а ежедневные прогулки ограничат 1,5 часами в закрытом дворике.

В таких условиях она будет находиться не менее шести месяцев. При этом администрация колонии может продлевать этот срок бесконечно за любые мелкие взыскания.

В апреле 2025 года суд приговорил Фаворскую к пяти с половиной лет колонии за участие в "экстремистском сообществе", к которому российские власти относят Фонд борьбы с коррупцией и другие проекты, основанные политиком Алексеем Навальным.