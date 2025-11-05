Журналистку Балтатарову обвинили в участии в "нежелательной организации"

На журналистку из Бурятии Евгению Балтатарову составили протокол по статье об участии в деятельности "нежелательной" организации, материалы дела поступили в суд 5 ноября, пишет "Медиазона".

Что именно вменяют журналистке, пока неизвестно.

В 2022 году уехавшую в Казахстан Балтатарову внесли в реестр "иноагентов", против нее также возбудили уголовное дело о "фейках" об армии. В 2024 году стало известно о втором уголовном деле против журналистки – о несоблюдении закона об "иностранных агентах". По словам Балтатаровой, поводом для преследования стало отсутствие дисклеймера об "иноагентстве" в её публикациях и отчета о деятельности "иностранного агента".

Журналистка не уточнила, откуда узнала о преследовании, однако в 2023 году Октябрьский районный суд Улан-Удэ три раза подряд штрафовал ее по административной статье о нарушении порядка деятельности "иностранного агента".

В июле 2025 года суд заочно приговорил ее к 7 годам колонии общего режима по обоим делам.