Журналистку Баязитову содержат в камере "для особо опасных" в СИЗО

Мосгорсуд в среду отклонил апелляцию и оставил под стражей в СИЗО журналистку Александру Баязитову, которую обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает издание Baza.

Оно публикует видео выступления Баязитовой в суде, на котором журналистка говорит, что её содержат в камере для особо опасных преступников. Ранее сообщалось, что Баязитову перевели из карантина в 30-местную камеру в женском следственном изоляторе в Москве. В Общественной наблюдательной комиссии уточнили, что в камере Баязитовой находятся 27 человек, в том числе обвиняемые в убийствах, грабежах и мошенничестве. Лекарства и передачи журналистка получает своевременно. Жалоб на условия содержания со стороны Баязитовой не поступало.

Баязитова – автор телеграм-канала "Адские бабки" и журналист-фрилансер, сотрудничающий, в частности, с прокремлёским таблоидом Life.ru. Журналистку арестовали в начале августа. По её словам, причиной возбуждения дела стала статья о коррупции в Промсвязьбанке и том, как это повлияло на ход боевых действий в войне с Украиной.

Подробности дела не разглашаются, но анонимные телеграм-каналы сообщали, что Бязитову могут обвинять в вымогательстве в обмен на отсутствие негативные материалы о Промсвязьбанке и его топ-менеджере Александре Ушакове в обмен на вознаграждение. Вину Баязитова не признаёт.

Вместе с Баязитовой арестованы пиар-консультант Ольга Архарова и Инна Чурилова, курирующие сеть анонимных телеграм-каналов. Архарова признала свою вину частично, а Чурилова — в полном объёме и раскаялась в содеянном.

Телеграмм-канал Baza ранее опубликовал скриншот заявления в полицию Александра Ушакова. Как пишет Baza, Ушаков первым пытался выйти на контакт с админами канала "Адские бабки". Весной 2022 года он написал в чат-бот канала с желанием удалить несколько постов про себя.

Вскоре после ареста Баязитовой в интернете появилась петиция с просьбой выпустить журналистку из СИЗО в том числе из-за серьёзных проблем со здоровьем. По последним данным, её подписали около трёх с половиной тысяч человек.

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