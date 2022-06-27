Журналистку Борзунову признали иноагентом из-за переводов от друзей 

Журналистку Марию Борзунову, работавшую на телеканале "Дождь", признали "иностранным агентом", в частности, за то, что ей на карту переводили деньги друзья.

Получив ответ от Минюста, Борзунова процитировала его в своём телеграм-канале: "по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, подступившей в Министерство юстиции РФ 27.12.2021 года, Борзунова Мария Михайловна, 14.01.1995 года рождения, является получателем денежных средств от Gershkovich Evan (США) с июля 2020 по ноябрь 2021 (три операции на сумму 1 290 рублей), а также Лахбаби Надин Саадовна (Беларусь) с марта 2019 по май 2020 – восемнадцать операций на сумму 10 270 рублей".

По словам Борзуновой, Гершкович – её близкий друг, который перевел ей тысячу рублей рублей за то, что она расплатилась за него в баре. Другая отправитель денег, Надин Лахбаби - её приятельница, бывший продюсер "Дождя", которая также переводила ей деньги за еду и кофе.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Нарушителей закона штрафуют на сотни тысяч рублей. При определённых обстоятельствах "иноагентам" грозит и уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы.