Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщает "Медиазона".

По информации источников T-invariant, поводом для преследования стал денежный перевод в Украину, где родилась Шипачева и живут многие её родственники. Знакомые журналистки рассказали, что деньги она перевела гражданскому лицу.

Шипачёву задержали 23 апреля 2025 года в её квартире в Москве. "Медиазона" со ссылкой на друзей журналистки пишет, что ночью к ней "ворвалась толпа ОМОНа", после чего она перестала выходить на связь. Сначала её отправили в СИЗО Ростова-на-Дону, а затем перевели в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Незадолго до задержания, как сообщили Настоящему Времени и T-invariant подруги Шипачёвой, журналистка получала угрозы – предположительно, от сторонников запрещенного в России "Мужского государства", и подвергалась травле в социальных сетях за феминистские высказывания.

После предъявления обвинений Шипачёва пошла на сделку со следствием. Суд рассмотрел дело за полтора часа.

35-летняя Шипачева специализировалась на научной и медицинской журналистике, а также социальных проблемах.

По данным "Вёрстки", после начала войны России против Украины обвинения по делам о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранным государством предъявили как минимум 1904 подозреваемым. Личности 1498 из них были установлены.

За первые шесть месяцев 2026 года по таким делам в России осудили 312 человек, что на 43 больше, чем годом ранее. Это, согласно подсчётам издания, абсолютный рекорд. Лишь 4% от числа всех обвиняемых могли иметь доступ к гостайне, а треть – случайные люди.