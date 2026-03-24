Журналистку Лученко приговорили к восьми годам колонии заочно

Суд в Москве заочно приговорил журналистку Ксению Лученко к восьми годам колонии по делу о так называемых военных фейках. Прокуроры запрашивали для Лученко восемь с половиной лет колонии.

Лученко живёт за границей. Уголовное дело против неё возбудили в сентябре 2025 года. Поводом стал пост в её телеграм-канале "Православие и зомби" о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года. Тогда погибли два человека, более 30 были ранены.

"Российское православное государство отметило "День семьи любви и верности", ударив ракетной бомбой по детской больнице в Киеве. А в России проходит "Парад семей". Начали еще в выходные, но в большинстве городов сегодня. <...> Они служат праздничную литургию, потом идут этим парадом-эрзац крестным ходом, поют тропари, потом вручают какие-то медальки многодетным семьям, а в это время на украинских детей летят бомбы. Такие вот "ценности Святой Руси", – говорится в посте.

Привлеченные следствием эксперты посчитали, что в сообщении действия российской армии "охарактеризованы как насильственные, связанные с гибелью людей, в том числе несовершеннолетних лиц, а также с разрушением гражданской инфраструктуры".

Осенью 2025 года Лученко в России объявили в розыск, внесли в реестр "террористов и экстремистов" и заочно арестовали.