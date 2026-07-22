Журналистку Марианну Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам

Суд в Москве заочно приговорил востоковеда и бывшую журналистку "Коммерсанта" Марианну Беленькую к 10 месяцам лишения свободы по делу о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.
Суд также запретил ей на год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
В сообщении прокуратуры Москвы говорится, что ранее журналистку дважды привлекли к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности "иноагента". Утверждается, что она распространила "на одной из видеоплатформ" два материала без соответствующей "иноагентской" плашки. Другие детали не приводятся.
Минюст внес Беленькую в реестр "иноагентов" в марте 2024 года. Тогда ведомство указало, что журналистка "распространяла недостоверную информацию" о решениях и политике властей и проживает за границей.
- Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
- Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.