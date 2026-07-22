Журналистку Марианну Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам

Суд в Москве заочно приговорил востоковеда и бывшую журналистку "Коммерсанта" Марианну Беленькую к 10 месяцам лишения свободы по делу о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Суд также запретил ей на год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В сообщении прокуратуры Москвы говорится, что ранее журналистку дважды привлекли к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности "иноагента". Утверждается, что она распространила "на одной из видеоплатформ" два материала без соответствующей "иноагентской" плашки. Другие детали не приводятся.

Минюст внес Беленькую в реестр "иноагентов" в марте 2024 года. Тогда ведомство указало, что журналистка "распространяла недостоверную информацию" о решениях и политике властей и проживает за границей.