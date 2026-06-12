Журналистку Нику Новак выпустили из штрафного изолятора

Журналистку Нику Новак, осужденную по делу о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе, выпустили из штрафного изолятора колонии в Иркутской области, где она находилась 15 суток, стало известно Сибирь.Реалии.



Сейчас Новак находится в строгих условиях содержания – этот режим предназначен для заключённых, которых администрация колонии считает особо опасными, недисциплинированными или систематически нарушающими правила.



По какой причине Новак поместили в штрафной изолятор, неизвестно. Её письмо отцензурировано.

С февраля по конец мая Новак находилась в помещении камерного типа якобы за допущенные нарушения. В заключении журналистка несколько раз объявляла голодовку.

Ника Новак, сотрудничавшая в том числе с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента, в ноябре 2024 года была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.







