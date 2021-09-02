Журналистку RusNews задержали за сторис про "Умное голосование"

В Ростове-на-Дону полицейские задержали журналистику RusNews Беллу Насибян возле детского сада, в который она вела ребенка. Об этом сообщила бывший координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина ("Штабы Навального" признаны в России экстремистской организацией). Информацию о задержании также подтвердил кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Александр Рябчук, в чьей команде работает Насибян.
На Насибян составили протокол за публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций (статья 20.3 часть 1 КоАП РФ). Причиной составления протокола стала сторис в личном аккаунте Instagram Насибян, в котором содержалась информация об "Умном голосовании". В документе также уточняется, что "Умное голосование" является проектом "Фонда борьбы с коррупцией", запрещенной на территории России (ФБК признан российскими властями экстремистской организацией и иностранным агентом).
По этой статье предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
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