Журналистку Юлию Вишневецкую задержали в Махачкале

Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в Махачкале, где проходил митинг против мобилизации.
Вишневецкую, работавшую по заданию редакции, как и других журналистов, удерживают в отделении полиции со вчерашнего дня. У многих отобрали телефоны, адвокатов к задержанным не допустили. Ожидается, что сегодня им предстоит суд. В чем именно обвиняют задержанных, неизвестно.
Как пишет Кавказ.Реалии, спустя 17 часов после задержания из отдела полиции выпустили корреспондента издания "Новое Дело" Идриса Юсупова и главного редактора "RusNews" Сергея Айнбиндера. В полиции, по словам Юсупова, остается больше ста человек. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях. Задержанных отправляют в Советский районный суд для рассмотрения дел.
26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.
- 25 сентября в Махачкале уже проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
- Юлия Вишневецкая - корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документальньго проекта Радио Свобода "Признаки жизни".
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