Журналистку Юлию Вишневецкую задержали в Махачкале

Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в Махачкале, где проходил митинг против мобилизации.

Вишневецкую, работавшую по заданию редакции, как и других журналистов, удерживают в отделении полиции со вчерашнего дня. У многих отобрали телефоны, адвокатов к задержанным не допустили. Ожидается, что сегодня им предстоит суд. В чем именно обвиняют задержанных, неизвестно.

Как пишет Кавказ.Реалии, спустя 17 часов после задержания из отдела полиции выпустили корреспондента издания "Новое Дело" Идриса Юсупова и главного редактора "RusNews" Сергея Айнбиндера. В полиции, по словам Юсупова, остается больше ста человек. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях. Задержанных отправляют в Советский районный суд для рассмотрения дел.

26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.