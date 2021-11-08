Журналисток признали "иноагентами" за репосты других "иноагентов"

Журналисток Ольгу Чуракову и Соню Гройсман признали "СМИ-иностранными агентами" из-за того, что они публиковали в соцсетях ссылки на материалы других СМИ-"иностранных агентов". Это следует из документов, предоставленных Минюстом. Из документа, опубликованного Чураковой, следует, что за период с июля 2021 года по июль 2021-го она репостнула в фейсбуке одну публикацию "СМИ-иностранного агента" - а именно новость ныне прекратившего работу издания VTimes о его признании "иностранным агентом". Соне Гройсман присвоили статус из-за одного репоста "Медузы" и одного — Радио Свобода (речь идёт о статье о жизни россиянок в Сирии).

В уведомлениях говорится, что обе журналистки ведут страницы в соцсетях, у которых более тысячи подписчиков, а также сотрудничали с изданием "Проект", бывший американский издатель которого впоследствии был признан "нежелательным" в России.

Гройсман и Чуракова были внесены в список СМИ-"иноагентов" в июле. Сейчас в этом реестре 88 СМИ, компаний - их издателей, а также физических лиц.