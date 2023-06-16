Журналистов не допустят на заседания суда по делу Алексея Навального

Журналистов не допустят в зал на территории владимирской исправительной колонии №6, где будет рассматриваться новое уголовное дело против политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителя пресс-службы Мосгорсуда Вадима Полежаева.
Как напоминает "Медиазона", в прошлом году журналистам, приехавшим в колонию на заседание, предложили пройти в специально подготовленное помещение, куда поставили экран с трансляцией заседания. Тогда трансляция периодически прерывалась, а на последнем слове Навального ее отключили без объяснения причин. В сам зал заседания можно было попасть только с блокнотом и ручкой.
Представитель пресс-службы суда заявил, что в этот раз правила будут другими: "В самом зале, где будет подсудимый, судья и защитники – никого не будет, пишущие могут присутствовать там же где и камеры [в помещении с трансляцией]", – заявил Полежаев изданию.
"Медиазона" отмечает, что все суды по делам Навального – открытые, это значит, что на заседания должен иметь возможность прийти любой человек. Первое заседание должно состояться 19 июня.
- Новые обвинения против Навального выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.
- Сам Навальный и его соратники считают уголовное преследование политическим.
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