Журналистов не допустят на заседания суда по делу Алексея Навального

Журналистов не допустят в зал на территории владимирской исправительной колонии №6, где будет рассматриваться новое уголовное дело против политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителя пресс-службы Мосгорсуда Вадима Полежаева.

Как напоминает "Медиазона", в прошлом году журналистам, приехавшим в колонию на заседание, предложили пройти в специально подготовленное помещение, куда поставили экран с трансляцией заседания. Тогда трансляция периодически прерывалась, а на последнем слове Навального ее отключили без объяснения причин. В сам зал заседания можно было попасть только с блокнотом и ручкой.

Представитель пресс-службы суда заявил, что в этот раз правила будут другими: "В самом зале, где будет подсудимый, судья и защитники – никого не будет, пишущие могут присутствовать там же где и камеры [в помещении с трансляцией]", – заявил Полежаев изданию.

"Медиазона" отмечает, что все суды по делам Навального – открытые, это значит, что на заседания должен иметь возможность прийти любой человек. Первое заседание должно состояться 19 июня.