Сотрудников волгоградского ТВ уволили за фото в голливудских костюмах

Двух продюсеров и ведущую телеканала "Волгоград 24" уволили с работы за новогодний корпоратив в костюмах супергероев из голливудских фильмов.

На фотографии с вечеринки, которые сотрудники выкладывали в свои соцсети, пожаловались местные патриотические организации. В результате руководство государственной телевизионной и радиовещательной компании "Волгоград-ТРВ", в структуру которой входит канал "Волгоград 24", выпустило официальный пресс-релиз, в котором назвало вечеринку сотрудников "неуместной и необдуманной выходкой, не имеющей ничего общего с общественной позицией коллектива".

"Руководство ГТРК приносит извинения своим зрителям и радиослушателям. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников", - говорится также в официальном заявлении.

Ранее общественный резонанс в России вызвала вечеринка в одном из московских клубов, которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева - из-за того, что участники мероприятия, среди которых были звёзды отечественного шоу-бизнеса, пришли на него в полуобнажённом виде.

Один из участников вечеринки был в итоге арестован, Ивлеевой пришлось записывать видео с извинениями, а певцу Филиппу Киркорову - объясняться перед пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.