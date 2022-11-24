Журналистская организация "Баренц-пресс Россия" приостановила работу

Организация "Баренц-пресс Россия", которая объединяет журналистов скандинавских стран и России, объявила о прекращении работы с 1 января 2023 года. Об этом говорится в заявлении проекта.

"Сегодняшняя ситуация резко изменила возможности для безопасного и открытого сотрудничества между скандинавскими членами Баренц-пресс и их российскими коллегами", - сообщается в заявлении.

В российскую часть проекта входили несколько северных регионов России - Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Карелия. При этом "Баренц-пресс" Норвегия, Финляндии и Швеции продолжат работу в области приграничного сотрудничества журналистов северных стран, сообщает Север.Реалии.

"Баренц-пресс" была создана в начале 1990-х годов, ее целью была поддержка и создание связей между российскими и журналистами и их коллегами из скандинавских стран - Швеции, Норвегии, Финляндии. Сотрудничая друг с другом, журналисты рассказывали об экологических проблемах Арктики, изменениях климата, воздействии промышленности на окружающую среду и ограничении свободы слова. "Баренц-пресс" проводила обучающие семинары для журналистов, дискуссии, выпускала книги, помогала налаживать неформальные контакты между журналистами и организовывала конференции.