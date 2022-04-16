Журналисты "Дождя", "7х7" и "Тайги.инфо" сообщили о спам‑атаках

Журналисты независимых российских СМИ второй день подвергаются спам-атаке на мобильные телефоны.

Как пишет "Медиазона", о спам-атаке сообщили несколько журналистов "7х7", "Тайги.инфо", "Бумаги" и "Дождя". Им стали поступать звонки и смс с кодами подтверждения регистрации в сервисах. Журналисты предполагают, что попытка взлома.

Первая спам-атака произошла вечером 15 апреля. Неизвестные попытались взломать аккаунты журналистов в телеграме, банках, "Госуслугах" и "Моем налоге", писала "Медиазона".

Сообщения массово приходили корреспондентке "Медиазоны" Алле Константиновой, журналистам The Village, "Псковской губернии", петербургской "Бумаги", бывшим сотрудникам канала "Дождь" Тихону Дзядко, Соне Гройсман и Ксении Мироновой, главному редактору Republic Дмитрию Колезеву, корреспонденту "7х7" Максиму Полякову и экс-редактору Doxa Армену Арамяну.