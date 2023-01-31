Журналисты из Скандинавии вышли из МФЖ из-за России

Союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии приняли решение покинуть Международную федерацию журналистов (МФЖ, IFJ), обвинив её руководство в коррупции. Об этом сообщает Reuters. В числе причин своего решения журналисты из скандинавских стран назвали то, что международная федерация не стала лишать членства Союз журналистов России в связи с деятельностью сотрудников российских государственных СМИ на оккупированных российской армией территориях Украины.
Союзы журналистов четырёх стран заявили о том, что руководство МФЖ долгое время использовало "коррупционные механизмы", а также обратили внимание на то, что Союз журналистов России, в частности, создал собственные филиалы на подконтрольных России территориях Украины, об аннексии которых объявила Москва. "Они смогли спокойно это сделать, и международная федерация не исключила российский союз" - заявила глава Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо.
МФЖ отверг обвинения в коррупции. В организации также заявили, что её исполнительный комитет начал формальный процесс приостановки и последующего прекращения членства Союза журналистов России. Заявления скандинавских союзов в МФЖ назвали "лживыми и клеветническими".
Международная федерация журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.
Ряд российских СМИ во вторник сообщил об исключении Союза журналистов России из МФЖ. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что это не так.
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