Компания, доля в которой принадлежала мужу премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлику, оказалась связана с производителем слезоточивого газа, поставляющегося министерствам внутренних дел России и Беларуси. Об этом говорится в расследовании эстонской газеты "Ээсти Пяевалехт". Ранее главе эстонского правительства пришлось извиниться за этот бизнес.

Муж Каллас владел около четверти акций компании Stark Logistics, занимавшейся транспортными услугами в том числе в России. Её головная компания, Metaprint, занимается поставками различных товаров в Россию. Как выясняли журналисты "Ээсти Пяевалехт" из отчётности российского юрлица Metaprint, компания поставляла компоненты для компании "Тюменские аэрозоли". Она производит, в том числе, баллоны со слезоточивым газом. Компоненты перевозились и Stark Logistics.

Издание "Сирена" отмечает, что один из рекламных слоганов тюменского завода в 2018 году звучал "правоохранители России и Беларуси оценили наш слезоточивый газ!" За год до этого, в 2017, МВД в Беларуси подавляло с помощью слезоточивого газа протесты против режима Александра Лукашенко. В России с применением газа в 2018 году разгонялись акции протеста против пенсионной реформы.

Каллас 28 августа извинилась за то, что её муж продолжал вести бизнес в России после начала полномасштабного российского вторжения. Она заявила, что он продал свою долю "по цене бутерброда". Представители оппозиции призывали её уйти в оставку, она это сделать отказалась.