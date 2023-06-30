Журналисты подтвердили гибель 26 801 российского военного в Украине

На 30 июня известны имена 26 801 российского военнослужащего, погибшего в ходе войны с Украиной. Потери подсчитали "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров.
Число подтвержденных погибших среди заключенных превысило 5 тысяч человек. Журналисты также подтвердили гибель 2674 мобилизованных россиян. Отмечается, что число погибших мобилизованных впервые за все время наблюдений превысило число погибших добровольцев.
К 30 июня удалось подтвердить гибель более 2250 офицеров российской армии и других силовых структур. 263 из них – в звании от подполковника и выше.
Больше всего погибших из Свердловской области, Краснодарского края, Челябинской области, Башкирии, Бурятии и Ростовской области.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше.
- Минобороны России не публикует официальные данные о своих потерях на войне в Украине. Последний раз власти России приводили общее число погибших в сентябре 2022 года – 5 937 человек.
- В июне 2023 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за время украинского контрнаступления российская объединённая группировка войск потеряла 71 военнослужащего, еще 210 – получили ранения.
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