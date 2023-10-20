Журналисты подтвердили гибель 6 тысяч заключенных на войне в Украине

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров подтвердили гибель 34 857 российских солдат на войне в Украине. За последние две недели список увеличился на 953 имени.
Больше всего потери увеличились среди мобилизованных. Всего журналисты нашли в открытых источниках 4056 некрологов, посвященных тем, кого отправили на войну по мобилизации. Больше тысячи из них погибли в период с июня 2023 года, то есть после начала украинского контрнаступления.
За время войны погибло 6 410 заключенных и 3 532 добровольца.
"Приведенные выше цифры потерь – это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего", – подчеркивают журналисты.
В ранее опубликованном совместном исследовании "Медузы" и "Медиазоны" говорилось, что за 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли 47 тысяч российских военных без учета потерь в ходе текущего украинского контрнаступления.
- Россия и Украина не раскрывают потери в войне. Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября прошлого года, заявив о гибели 5937 человек. Относительно независимая оценка украинских потерь в последний раз давалась весной. Тогда в попавших в сеть документах, предположительно содержавших данные американской разведки, сообщалось, что Вашингтон оценивал потери украинской армии в 15,5–17,5 тысяч человек убитыми и 109–113 тысяч ранеными.
- С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что ЧВК "Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.
- Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключенных в прошлом году почти на 30 тысяч человек. По данным США, осужденные составляют значительную часть отрядов ЧВК и 40 из 50 тысяч воюющих в Украине наемников — заключенные, завербованные из российских колоний. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что к концу 2022 года из колоний были завербованы 42–43 тысячи человек.
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