Журналисты подтвердили гибель 6 тысяч заключенных на войне в Украине

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров подтвердили гибель 34 857 российских солдат на войне в Украине. За последние две недели список увеличился на 953 имени.

Больше всего потери увеличились среди мобилизованных. Всего журналисты нашли в открытых источниках 4056 некрологов, посвященных тем, кого отправили на войну по мобилизации. Больше тысячи из них погибли в период с июня 2023 года, то есть после начала украинского контрнаступления.

За время войны погибло 6 410 заключенных и 3 532 добровольца.

"Приведенные выше цифры потерь – это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего", – подчеркивают журналисты.

В ранее опубликованном совместном исследовании "Медузы" и "Медиазоны" говорилось, что за 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли 47 тысяч российских военных без учета потерь в ходе текущего украинского контрнаступления.