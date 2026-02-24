Журналисты подтвердили гибель более 200 тысяч российских военных

За четыре года войны с Украиной погибли по меньшей мере 200 186 российских военных, установили Русская служба Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтеров.

В 2025 году была подтверждена гибель почти 50 тысяч российских военных. Отмечается, что формально эти цифры меньше показателей 2024 года – тогда погибли около 84 тысяч солдат и офицеров. При этом, по данным журналистов, количество погибших российских военных в прошлом году может превысить 90 тысяч человек, так как еще десятки тысяч записей о смерти не были обработаны.

"На данный момент известно, что в 2025 году было опубликовано на 40% больше некрологов, чем годом ранее. С высокой долей уверенности можно сказать, что 2025 год – несмотря на череду дипломатических встреч и переговоров о возможном мире – станет самым кровопролитным для российской армии", – говорится в публикации.

Большинство погибших (57%), как и прежде, это добровольцы, мобилизованные и осужденные, уехавшие на войну из колоний. Сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр предполагает, что число людей, которые будут рассматривать для себя возможность подписать контракт и поехать на войну, будет только расти по мере замедления экономики и снижения темпов роста зарплат.

Согласно анализу журналистов, чаще всего контракт подписывают жители малых городов и деревень, где стабильная и хорошо оплачиваемая работа в дефиците, а агитация местных властей может быть более напористой, чем в крупных городах.

