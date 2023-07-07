Журналисты подтвердили гибель более 27 тысяч российских военных в Украине

На 7 июля известны имена 27 423 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтёров.

Как минимум 240 человек, включая несколько высокопоставленных офицеров, погибли с начала контрнаступления ВСУ. С 4 июня на территории Украины погиб по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника российских вооруженных сил, а также еще 12 офицеров. Как отмечают журналисты, последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы войны. Авторы исследования также отмечают, что это "самая минимальная оценка российских потерь", а реальное число "определенно выше".

Самой значительной категорией выявленных потерь по-прежнему остаются заключенные – исследователи установили имена 5211 погибших осужденных. Большая часть погибших осужденных воевали в составе ЧВК "Вагнер".

Всего журналистам известно о смерти 2275 мобилизованных россиян – 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Реальная цифра потерь, по оценкам авторов исследования, может быть как минимум вдвое больше. Таким образом, число погибших, по самой консервативной оценке, может составлять 55 тысяч человек. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 247 тысяч человек.